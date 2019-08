Lonato del Garda (Brescia), 12 agosto 2019 - Un uomo è stato travolto e ucciso sui binari del treno a Lonato del Garda. Si tratterebbe di un suicidio, il secondo nell'arco della giornata nel Bresciano, dopo quello della donna che questa mattina, poco dopo le 5, è stata travolta sui binari al passaggio a livello di via Cremona, a Brescia. L'uomo si sarebbe tolto la vita sui binari dove stava transitando un Frecciarossa, in direzione Milano.

A causa dell'incidente, con l'intervento delle autorità competenti, la circolazione è stata interrotta tra le stazioni di Desenzano del Garda/Sirmione e Brescia per alcune ore. La circolazione dei treni, dal tardo pomeriggio di lunedì 12 agosto, avviene su un unico binario, per entrambi i sensi di marcia, tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Peschiera del Garda. Si registrano ritardi fino a 120 minuti, possibili cancellazioni e variazioni. QUI LA SITUAZIONE IN TEMPOR REALE