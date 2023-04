Travolto dai tondini mentre lavorava in pausa pranzo: "Era morto, ma il cantiere non si è fermato"

È morto schiacciato da un carico di tondini che si era inspiegabilmente staccato da una gru. Tragica fine per Singh Balkar, quarantenne di origine indiana di casa a Montichiari, nella Bassa bresciana. L’operaio ha perso la vita ieri mentre lavorava in un cantiere stradale a Bressanone, in provincia di Bolzano, in Trentino. A darne notizia è stato il sindacato Uil-Sgk di Bolzano.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 13,30 in località Varna, appunto in un cantiere per la costruzione di una circonvallazione ovest. Stando alle testimonianze raccolte dai sindacalisti sul luogo dell’infortunio, l’uomo, che lavorava per conto di una ditta di Codignola (Verona), è stato centrato in pieno da un carico di tondini in ferro precipitato dall’alto.

"Il carico l’ha travolto, schiacciato e ucciso sul colpo", ha fatto sapere il segretario della Uil-Sgk Maurizio D’Aurelio. "Dolore, rabbia e grande sgomento sono le reazioni raccolte a caldo tra i colleghi, rabbia anche perché nonostante il corpo esanime giacesse ancora in cantiere tutto intorno il lavoro proseguiva come se non fosse accaduto nulla".

Accertamenti in corso

Non solo. Il sindacato ha precisato che Singh Bakar prestava la propria opera per una azienda sub appaltratrice di posa di ferro durante la pausa pranzo, pausa garantita ai suoi colleghi della ditta appaltatrice, ma non a lui né ai lavoratori delle società sub appaltatrici.

Uno degli aspetti sui quali ci sono in corso accertamenti, così come sulle responsabilità dell’incidente, al vaglio come sempre accade in questi casi della magistratura.

Il nipote in Italia

La salma è già stata messa a disposizione dei parenti. L’unico familiare della vittima residente in Italia è un nipote, rintracciato dai carabinieri. Figli e moglie di Balkar, infatti, vivono in India. Solo lo scorso lunedì un altro bresciano aveva perso la vita lavorando: Giancarlo Bertelli, 65enne imprenditore di Salò, precipitato dal ponteggio di una villetta di tre piani in corso di ristrutturazione a san Felice del Benaco, tra via Gardiola e via Silvella. Il volo dall’alto non gli ha lasciato scampo. Da chiarire se a provocare la caduta sia stato un malore o qualche disattenzione.