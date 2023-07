Trasporto pubblico, dopo 9 anni biglietti degli autobus più cari

Dopo 9 anni di tariffe invariate in città, 5 per l’extraurbano, i biglietti degli autobus potrebbero aumentare, con percentuali dal +7,7% in provincia al +14,55% nel capoluogo. È il quadro delineato dal presidente dell’Agenzia del Tpl di Brescia, Giancarlo Gentilini, nella 13° Conferenza locale del trasporto pubblico, per gli adeguamenti riconosciuti per il biennio 202223 (validi fino a metà del 2024), in base alla delibera regionale del 10 luglio e dei contratti in essere con le aziende. Il maggior aumento per Brescia Trasporti deriva, ha spiegato il direttore dell’Agenzia, Massimo Lazzarini, dai migliori risultati rilevati dalle indagini di customer satisfaction: l’azienda ha centrato 4 obiettivi su 5 (Arriva 2 su 5, per cui l’adeguamento tariffario è del 7,5%). L’adeguamento ci deve essere, ma non è detto che lo pagheranno gli utenti: lunedì nell’assemblea dei soci si saprà se Provincia e Comune (che già versa 8 milioni all’anno all’Agenzia, anomalia in tutta la Lombardia) apriranno nuovamente il portafoglio e, soprattutto, se arriveranno contributi anche degli altri Comuni. Il vero nodo, però, resta la qualità del servizio: l’adeguamento servirà solo per colmare il gap dell’inflazione, ma servirebbero ben altri investimenti.