Tragedia sul Garda Ragazza si tuffa nel lago per salvare il fratellino Muore a vent’anni

di Beatrice Raspa

GARDA (Verona)

Una spiaggia del lago di Garda affollata di bagnanti che si ritagliano uno scampolo di vacanza nuotando e prendendo il sole. Profumo di creme solari, bambini che entrano ed escono dall’acqua. La scena di un tranquillo pomeriggio d’estate all’improvviso, nel volgere di pochi minuti, vira in tragedia, e fa spazio a soccorritori, elicotteri, ambulanze, sommozzatori. La prossima vigilia di Natale Anna Lorenzi avrebbe compiuto ventuno anni. Ieri intorno alle 16,30 è morta annegata, dopo aver cercato di aiutare il fratello quattordicenne che faceva il bagno con il materassino insieme a lei. Un guardacoste che l’aveva cercata in lungo e in largo dopo aver ricevuto l’allarme, l’ha avvistata a trenta metri dalla spiaggia, sul fondale, a sei metri di profondità.

L’ultimo giorno di vita Anna Lorenzi, originaria di Negrar e residente con i genitori e i fratelli nel quartiere Borgo Nuovo di Verona, l’ha trascorso a Garda, in località Corno, dove il lago si fa scuro sotto la montagna che incombe. Era in compagnia del fratello quattordicenne e della sorella di 17 anni. Al bar Bikini, che si affaccia sulla spiaggia dove è avvenuta la tragedia, in molti hanno visto che cosa è successo. "La ragazza era in acqua con il fratello più piccolo e lui era con il materassino – racconta uno dei baristi –. Erano parecchio lontani e il lago può diventare pericoloso. A un certo punto il fratello si è trovato in difficoltà, non riusciva più a tornare a riva, allora lei ha cercato di dargli una mano sorreggendolo e cercando aiuto".

Sentendo le grida, un paio di bagnanti si sono immediatamente tuffati in acqua. Il quattordicenne è stato raggiunto, tratto in salvo e riportato sulla spiaggia, ma Anna nella concitazione del momento è stata persa di vista e si è inabissata. Forse ha avuto un malore per essersi affaticata per la lunga nuotata sotto sforzo, o forse è stata risucchiata da qualche corrente che nel lago, al largo, è tutt’altro che infrequente. E può capitare anche in una giornata apparentemente calma, di acqua placida, che invoglia al bagno, come era del resto quella di ieri: "L’anno scorso qui davanti a noi sono morte due persone così", continuano al bar. Come Anna: sparita sott’acqua.

Le prime telefonate al 112 sono arrivate dal bar Bikini. Nel giro di pochi minuti Corno è diventato un quartier generale di soccorritori, accorsi in idroambulanza, elisoccorso, mezzi della Guardia costiera. In campo pure carabinieri e sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia. Nel frattempo in spiaggia è arrivato il padre dei tre ragazzi, chiamato dalla seconda figlia che era in gita con gli altri due. Nemmeno mezz’ora dopo, pochi minuti prima delle 17, le ricerche hanno dato esito positivo. Un agghiacciante esito positivo: un guardacoste che perlustrava lo specchio d’acqua facendo snorkeling ha avvistato il corpo.

Anna era alla deriva, a trenta metri dalla costa, adagiata sul fondale, sotto almeno di sei metri. Recuperata e portata a riva, è stata consegnata ai sanitari del 118 che hanno forsennatamente tentato di rianimarla, senza riuscirci. Anna è morta così, sotto gli occhi dei familiari.