Tensione con gli attivisti anche dopo la morte di Carlo Gilardi

Non si conosce ancora la data del funerale del professor Carlo Gilardi, il 92enne di Airuno morto domenica dopo essere stato allontanato nell’ottobre 2020 da casa sua ad Airuno. Nonostante fosse malata da tempo di un tumore al cervello, è stata disposta l’autopsia sulle cause del decesso. Agli attivisti di un comitato che reclamavano il ritorno a casa di Carlo è stato negato di poter nominare un proprio consulente affinché assistesse all’autopsia: non hanno alcun titolo. I legali dei familiari di Carlo hanno inoltre chiesto loro di ritirarsi in buon ordine e smetterla di adombrare dubbi che non hanno alcuna ragion d’essere, come che sia stato maltrattato o lasciato morire. A causa loro, per evitare disordini e proteste durante una cerimonia funebre, le esequie potrebbero avvenire in forma strettamente privata. D.D.S.