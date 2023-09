Temù, il trattore si ribalta mentre sposta dei tronchi: morto un anziano di 75 anni

Temù (Brescia) – Un uomo di 75 anni residente a Vezza d'Oglio (Brescia) è morto nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 settembre, schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando in una zona boschiva di Temù, in Val Camonica

L’incidente mortale si è verificato nella frazione di Pontagna, in via delle Segheria. In base a quanto ricostruito finora, l’anziano stava spostando alcuni tronchi nella zona dell’eliporto, quando il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo: quando i soccorsi sono arrivati sul posto per il 75enne non c’era più niente da fare.

Sul luogo dell’incidente è stato inviato l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco per liberare l’anziano dal veicolo ribaltato e un'ambulanza da Pontedilegno. Le ferite riportate nell’incidente però erano troppo gravi e ai medici non restato altro che constatare il decesso del 75enne.