Temporale violento Notte all’addiaccio per due pescatori

È finita bene la disavventura dei due pescatori bloccati venerdì nella zona del torrente Madrasco, nella Val Madre, nel Comune di Fusine (So). I due venerdì pomeriggio avevano raggiunto la zona per pescare ma mentre preparavano canne e lenze, sono stati sorpresi da un fortissimo e improvviso temporale. I pescatori, constatata l’impossibilità di guadare il torrente per riprendere il sentiero verso casa, sono riusciti a trovare riparo e a mettersi al sicuro in una grotta naturale ma non hanno potuto avvisare nessuno visto che nella zona non c’è copertura telefonica. Il mancato rientro ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. All’alba sono arrivati anche i tecnici di soccorso in forra della squadra regionale del Cnsas. Nel frattempo i due pescatori, passata la notte all’addiaccio ma in ottime condizioni, sono riusciti a ritrovare la via per ritornare a casa incontrandosi coi soccorritori lungo il percorso.F.D’E.