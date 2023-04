Taglia l’erba con un trattore ma il mezzo si ribalta: 50enne schiacciato a Toscolano

Toscolano (Brescia)- Tagliava l’erba usando un trattore quando il mezzo si è ribaltato. Paura ieri per un operaio albanese di 50 anni di casa a Gargnano, coinvolto in un infortunio nella frazione di Cecina a Toscolano.

L’uomo alle otto di mattina per ragioni che sono in corso di accertamento ha perso il controllo della macchina e poi ne è finito parzialmente schiacciato. Inizialmente si è temuto il peggio e i soccorritori del 118 sono accorsi in codice rosso.

Il cinquantenne ha riportato lo schiacciamento degli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato condotto al Civile di Brescia con u intervento che è stato ‘declassato’ a codice giallo.