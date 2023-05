Svuota-cucina, in vendita i robot

Col lockdown le cucine sono state rivoluzionate. Cassetti e ripiani si sono riempiti di piccoli elettrodomestici e utensili per trasformarci in panettieri e pizzaioli fai-da-te. Ma la corsa alle farine e ai lieviti per impastare ha subìto un rallentamento con la fine dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid. E con la riduzione del tempo trascorso a casa in molti hanno deciso di fare “spazio negli armadi“, sulla scia di quanto succede per l’abbigliamento.

Il risultato si vede nelle vetrine dei portali internet più visitati. Su Subito, ad esempio, piattaforma leader del settore con oltre 13 milioni di utenti unici mensili, la categoria “elettrodomestici“ è quella cresciuta maggiormente nel 2022 in termini di traffico (+26,8%), registrando quasi 4 milioni di visite. In parte dipende dal boom di vendite del 2020: +4,8% i robot da cucina, +7,4% le impastatrici, +21,8% gli sbattitori, +34,1% frullatori a immersione e prodotti per la realizzazione di dolci e la lavorazione di pizza e pane. Elettrodomestici che col ritorno al lavoro in presenza e con la fine delle restrizioni non vengono più utilizzati e sono pronti per essere venduti.

L.B.