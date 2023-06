Esine, Evan Giroletti morto a 4 anni: fatale un’emorragia

Aveva solo quattro anni, Evan. Andava all’asilo, giocava, saltava e rideva, pieno dell’energia che la vita regala ai bimbi. Una vita serenamente ordinaria, all’insegna della spensieratezza. L’altro ieri la notizia choc: è morto improvvisamente in ospedale per un malore. Un’emorragia cerebrale, ipotizzano i medici, un’eventualità peraltro non così infrequente nemmeno in età pediatrica, avrebbe stroncato il piccolo Evan Giroletti, di casa con la famiglia a Esine, in Valcamonica. Stando alle prime informazioni trapelate ieri il bambino, che non risulta soffrisse di particolari patologie pregresse, lunedì scorso si era sentito male alla scuola materna. Le maestre hanno immediatamente avvertito i genitori e chiamato il 112 ed Evan è stato soccorso in eliambulanza. Da subito si è sospettato qualcosa di serio. Il bimbo è stato portato nella Rianimazione dell’ospedale pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia. A dispetto di ogni tentativo di cura le sue condizioni cliniche sono andate peggiorandofinché martedì scorso il suo cuore ha ceduto. Sconvolti i familiari, con la la mamma Glenda, il papà Andrea e i fratelli Mattia, Michael, Gabriel, Diego e Luca, le nonne Luisa e Marietta, gli zii e i numerosi cugini. Ma anche tutta la comunità rappresentata dal sindaco Emanuele Moraschini, impreparata a una tragedia così inaudita. Domani l’ultimo abbraccio.B.Ras.