"Standard da aggiornare per salvare i centri locali"

"I parametri sul numero minimo di parti in un anno per tenere aperto un punto nascita vanno rivisti". Ne è convinto il dottor Roberto Zagni, ginecologo in pensione di 80 anni, di cui 14 da primario al San Leopoldo Mandic di Merate, dove ha fatto nascere migliaia e migliaia di bambini. Nella Maternità del presidio meratese la cicogna è passata meno di 500 volte, sia nel 2021 sia nel 2022 e probabilmente pure nel 2023. In base alle indicazioni ministeriali, salvo deroghe, il punto nascita andrebbe quindi chiuso perché appunto non viene rispettata la soglia minima ritenuta di garanzia e sicurezza per mamme e neonati dei 500 parti in un anno.

Quando Zagni nel 2009 se n’è andato, i parti erano 1.500. "Un’altra epoca – commenta – Adesso con la denatalità alcune indicazioni non hanno più senso: gli standard devono essere modificati. Il rischio è che vengano chiusi per niente decine di punti nascita, sia in Lombardia sia in tutta Italia, impoverendo inutilmente i territori. I punti nascita devono restare aperti. Sono importantissimi per accogliere e valutare le donne che aspettano un bambino e avviare il percorso individuale più idoneo per loro e i figli che aspettano, sia durante la gravidanza sia al momento del parto. Solo se si riscontrano fattori di rischio o complicanze è giusto trasferirle in centri più grandi. Gli ospedali di comunità previsti dalla riforma sanitaria regionale del resto servono proprio a questo".

Altro elemento importante per il veterano della ginecologia è "assicurare la qualità degli specialisti che prestano servizio in tutti i punti nascita, indipendentemente dalla loro grandezza e dai volumi di attività, oltre che la collaborazione tra chi lavora nei punti nascita minori e quelli principali".

D.D.S.