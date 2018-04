Brescia, 4 aprile 2018 - Alla fine si è suicidato sparandosi un colpo di fucile Cosimo Balsamo, il pregiudicato di 67 anni che questa mattina aveva seminato il terrore in due cittadine del Bresciano (Flero e Vobarno), uccidendo due imprenditori e ferendo una terza persona, per poi darsi alla fuga. Balsamo, braccato dalle forze dell'ordine, si è tolto la vita dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri che intorno alle 15.45 lo avevano intercettato ad Azzano Mella, a cinque chilometri da Flero, dove tutto era cominciato. Si è sparato nel parcheggio di un supermercato, all'interno dell'auto su cui era fuggito.

Le vittime sono Elio Pellizzari (78 anni) e James Nolli (60 anni). Balsamo è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Si è parlato di lui a gennaio, quando è salito sul tetto del tribunale per protestare contro il sequestro della sua casa sua. L’uomo ha minacciato di gettarsi, poi i carabinieri e la Digos, insieme al suo avvocato, lo hanno convinto a scendere. Il colpo d’ira era legato a una sentenza emessa nei suoi confronti. Stando a quanto riferito Balsamo all’inizio degli anni 2000 era un componente attivo della “banda dei tir” che assaltava aziende di metalli (sono stati operativi per circa dieci anni). Ha scontato un periodo di carcerazione. I componenti della banda erano professionisti della ricettazione e del riciclaggio che investivano i proventi dei furti in immobili.

La scia di morte è iniziata questa mattina intorno alle 10 nel capannone di un'azienda di Flero. Il killer è entrato del capannone di via Galvani, di una dtta che commercializza veicoli industriali, e ha aperto il fuoco probabilmente con un fucile (VIDEO). A terra, dopo la sparatoria, sono rimasti due uomini. Un 78enne, Elio Pellizzari, è morto sul colpo mentre il titolare dell'azienda dove si è svolta la sparatoria è rimasto ferito (FOTO). Prima di sparare, l'aggressore avrebbe urlato alla vittima: "Mi hai rovinato". Pellizzari è il titolare della Pg metalli, azienda che si trova a pochi metri di distanza dal capannone teatro del delitto. L'assassino è scappato con l'auto del proprietario del capannone dove si è consumato il primo omicidio, una Bmw X5 nera.

A questo punto, l'uomo avrebbe percorso una cinquantina di chilometri fino a Carpeneda di Vobarno dove, intorno alle 12.40, ha sparato e ucciso James Nolli, 60 anni, anche lui imprenditore. Il ferito è stato trasportato dal 118 alla Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato. Nolli era stato coimputato di Balsamo nel processo per la banda dei Tir per il quale il killer era stato condannato. Anche l'uomo rimasto ferito nel capannone di Flero, era stato coinvolto nel processo. Nel frattempo si era scatenata una vasta caccia al killer cui hanno partecipato tutte le forze dell'ordine delle province di Brescia, Bergamo, Milano e Verona. Balsamo è stato quindi intercettato dai carabinieri ad Azzano Mella, dove si è ucciso.

(ha collaborato MILLA PRANDELLI)