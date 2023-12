Sostenibilità lontana. Più disuguaglianze e consumo di suolo: "Troppe contraddizioni"

di Luca Balzarotti

MILANO

Crescono povertà e consumo di suolo. Si riduce la partecipazione sociale. Il “Rapporto sui Territori“, pubblicato ieri dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), boccia la Lombardia sulle politiche per sconfiggere la povertà, su ambiente e istituzioni: in tre obiettivi sui 17 fissati dall’Agenda Onu da raggiungere entro il 2030 il risultato è peggiore della media nazionale. La regione risulta inoltre immobile (senza miglioramenti significativi) quanto alla qualità dell’acqua e ai servizi igenico-sanitari, al contrasto alla fame e alle disuguaglianze mentre mostra solo lievi aumenti per otto obiettivi: salute e benessere, istruzione, parità di genere, energia pulita, lavoro dignitoso e crescita economica, sostenibilità ed economia circolare. Altro dato: la Lombardia è una delle quattro regioni (con Emilia Romagna, Umbria, Puglia) a non far segnare neppure un "forte miglioramento" (+10 punti) negli ultimi dieci anni in almeno uno dei 17 obiettivi. "Viviamo un momento eccezionale per fondi e risorse economiche a disposizione: non ci sono scuse" sentenzia Matteo Colleoni (nella foto), professore di sociologia dell’ambiente e del territorio all’Università di Milano Bicocca e delegato della rettrice per la sostenibilità. "Il Rapporto ASviS è realizzato su indicatori rigorosi e offre la possibilità di comparare gli esiti a livello territoriale". Sondrio, Bergamo, Pavia, Cremona e Lodi hanno valori molto inferiori alla media nazionale sula salute, così come Monza e la Città metropolitana di Milano per quanto riguarda l’obiettivo “vita sulla terra“, sintesi di parametri relativi al consumo di suolo e alla qualità dell’aria. Altre bocciature arrivano per Brescia, Cremona e Mantova per quanto riguarda l’energia prodotta da rinnovabili.

"Nell’analisi della Lombardia emergono almeno due grandi contraddizioni – sottolinea Colleoni –. La prima riguarda l’aspetto economico. Ci sono valori positivi relativi all’incremento del reddito pro capite e dei laureati e al carattere innovativo delle imprese. E contemporaneamente cresce la povertà assoluta (8,5% nel 2022) e relativa delle famiglie (5,9%), diminuisce la partecipazione sociale (-8,7% tra il 2011 e il 2022) e cresce la quota di giovani che smettono di studiare e non cercano lavoro (i Neet). La Lombardia appare più esposta al rischio di accentuare la distanza tra ricchi e poveri, un fenomeno che caratterizza quasi tutte le province". L’altra contraddizione riguarda l’ambiente: "Le giornate in cui vengono sforati i livelli massimi di Pm10 nell’aria sono diminuite: siamo soddisfatti, ma non basta perché anche un solo giorno rappresenta un problema grave – sottolinea il docente di sociologia dell’ambiente e del territorio –. L’offerta del trasporto pubblico locale è cresciuta ed è un aspetto importante. Parallelamente la Lombardia è ai vertici per consumo di suolo (dal 11,9% nel 2012 al 12,1% nel 2022): è vero che negli ultimi anni sono state adottate politiche di contenimento significative, ma è difficile ripristinare un equilibrio". Nel Rapporto AsviS, infatti, per questo obiettivo dell’Agenda Onu solo Sondrio presenta indicatori molto superiori alla media nazionale. Lecco supera la valutazione media, Como e Pavia sono allineate. Tutte le altre province hanno parametri peggiori. "Per migliorare i risultati occorrono coraggio, politiche su larga scala, linee guida che devono rispettare tutte le province – spiega Colleoni –. Realizzare tutti gli Obiettivi Onu 2030 non è facile, ma è importante mantenerli come traguardo da raggiungere in questo orizzonte temporale. Dire semplicemente che sono inarrivabili equivale a fermarsi. Invece occorre alzare l’asticella e allenarsi con più convinzione".