Oltre 9 milioni di euro generati e distribuiti direttamente agli stakeholder nel 2020, di cui 544mila euro sono stati destinati a beneficio della comunità. Sono alcuni dei dati più significativi del bilancio di sostenibilità presentato da Confindustria Brescia, realizzato con il contributo di Deloitte come lo scorso anno, quando il valore aggiunto generato era stato di circa 10 milioni di euro.

"Abbiamo cercato di valorizzare quanto fatto da Confindustria Brescia nel corso dell’anno, soprattutto in risposta alla situazione pandemica – commenta il presidente Giuseppe Pasini – dal bilancio, emerge il profilo di un’associazione prontamente adeguata alla nuova realtà, che ha ripensato il proprio modo di proporsi alle aziende rimodulando i servizi offerti, assicurando risposte chiare, concrete, risolutive ai tanti problemi che venivano posti in un periodo di grande complessità. Un riscontro che ci rende orgogliosi, ma che deve spingerci a continuare a migliorare".

Secondo i numeri illustrati dal direttore generale Filippo Schittone, degli oltre 9 milioni di euro distribuiti, il 52,9% è andato alla remunerazione del personale (di cui il 63% sono donne), mentre 2,4 milioni ai fornitori; oltre 257mila euro è la quota di imposte versata alla Pubblica Amministrazione. Positivo l’avanzo di gestione, 341 mila euro, mentre la quota di valore trattenuto dall’associazione corrisponde a circa 944 mila euro (i dati dovranno essere approvati dall’assemblea generale del 31 maggio). L’emergenza Covid non ha creato particolari scossoni in termini di numeri di associati, 1274 imprese, pressoché invariato rispetto al 2019.

Nel 2020 si è proseguito anche il lavoro su due temi cardine per Confindustria Brescia: formazione ed ambiente. Per quanto riguarda la prima, l’associazione è diventata socia fondatrice di 4 Its dedicati a meccatronica, informatica, gestione industriale, design, moda e marketing. Non si è fermato, inoltre, il lavoro di Isfor, liceo Guido Carli e Centro di Formazione Aib, tutti con numeri di iscrizioni in crescita. Sul tema ambiente, l’associazione si è impegnata nel progetto europeo Coralis, approvato dalla Commissione Ue, che, nei prossimi quattro anni, si pone l’obiettivo strategico di ridurre i consumi di energia e materie prime, le emissioni di CO2 e i quantitativi di materiale avviati a smaltimento.

Federica Pacella