Sommozzatori di Bergamo sorvegliano i bagnanti: iniziativa unica in Italia

Un’iniziativa unica in Italia, che ha come obiettivo quello di garantire un maggior coordinamento e una maggiore tempestività nei soccorsi in laghi e fiumi bergamaschi. È stato siglato ieri mattina in Prefettura a Bergamo, alla presenza del prefetto Giuseppe Forlenza, l’accordo tra i vigili del fuoco e i sommozzatori volontari di Treviglio, sodalizio che ormai da anni collabora nelle ricerche dei dispersi. "Sarà un protocollo operativo della durata di tre anni - ha spiegato il comandante provinciale dei pompieri, Vincenzo Giordano -e che prevede il coinvolgimento diretto dei sommozzatori di Treviglio". "Per noi è motivo di grande orgoglio - ha commentato Giacomo Passera, fondatore e presidente dei sub trevigliesi -, anche perchè si trratta di un accordo per ora unico in Italia e che speriamo possa essere ripetuta altrove". I sommozzatori di Treviglio, tra l’altro, possono ora contare su un nuovo mezzo di soccorso: si tratta di un attrezzato Ford Ranger 4x4 allestito con modulo copricassone, impianto elettrico maggiorato, sospensioni ad aria e barre di rinforzo, che è stato donato all’associazione dal Comune di Fara d’Adda, dove i sub volontari sono presenti da anni con il loro presidio fisso sul fiume. La cerimonia di consegna del mezzo, che è costato 55mila euro, di cui 49mila di contributo della Regione, è in programma domenica in piazza a Fara d’Adda. "Per il nostro Comune la convenzione ventennale con i sommozzatori di Treviglio è un fatto molto rilevante - sottolinea il sindaco di Fara, Raffaele Assanelli -: la presenza costante nei fine settimana dei sub è garanzia di attenzione ai rischi di annegamento".