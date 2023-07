Sommersi dai debiti Richieste di aiuto su del 60% per tassi alle stelle e inflazione

di Daniele De Salvo

Sommersi dai debiti. Artigiani, piccoli industriali e consumatori lombardi non riescono più a pagarli. In sei mesi le richieste di aiuto per sovraindebitamento sono cresciute del 60%: nel 62% dei casi sono di persone che hanno comprato a rate o ottenuto finanziamenti per beni e servizi e si ritrovano senza soldi da restituire a causa di tassi alle stelle e inflazione galoppante. Gli altri sono piccoli imprenditori. Dal 2017 ad oggi sono state depositate in Camera arbitrale di Milano 1.206 istanze, nel primo semestre di quest’anno già 177 rispetto alle 99 dello stesso periodo del 2022. "Il servizio di gestione delle crisi da eccesso di debito che forniamo in Camera arbitrale di Milano ha gestito in 7 anni oltre 1.200 richieste, con un incremento del 60% nel primo semestre del 2023 – spiega il vicedirettore Rinaldo Sali, che è anche responsabile dell’organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e la liquidazione controllata del patrimonio -. L’incremento riflette un generale stato di difficoltà economica stratificato negli anni". I più sovraindebitati sono i milanesi con 274 domande. I brianzoli di Monza hanno presentato 202 istanze; in tribunale a Pavia ne sono state depositate 168; 137 a Como; a Busto Arsizio 117 Varese 102; a Lecco 79; a Lodi 44; a Sondrio 30; Cremona 22; a Mantova 20. Possono beneficiare della legge sul sovraindebitamento consumatori, imprenditori agricoli, startupper, professionisti, piccoli imprenditori non fallibili. La procedura prevede che il debitore presenti una proposta per il rientro del debito o la liquidazione del patrimonio; il gestore nominato dall’Organismo per la gestione delle crisi attesta la situazione debitoria; il giudice infine, su istanza del debitore, può accettare la proposta o rigettarla.