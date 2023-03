Siccità e agricoltura, via alle semine ma senza acqua: "Il raccolto è appeso a un filo"

Torna lo spettro della siccità sulle colture

Borgo san Giacomo (Brescia) – C’erano una volta "le paludi", nome che la gente di Borgo San Giacomo, nella bassa bresciana, cuore dell’agricoltura della pianura padana, aveva scelto come appellativo per la località paludosa, dove l’acqua scorreva abbondante nei fossi e l’erba cresceva alta e verdeggiante. Oggi il nome sembra quasi una beffa visto che l’acqua del fossato che arriva dal fontanile è dimezzata, i terreni sono brulli e l’erba cresce bassa e ‘pallida.

"Nei giorni scorsi ho seminato l’erba medica, qualcosa inizia a spuntare, ma senza pioggia sarà poca e bassa". Giovanni Martinelli ha 37 anni ed è uno dei giovani che ha deciso di portare avanti l’azienda agricola di famiglia (insieme al padre), dopo una laurea presa a Milano. I temi trattati oltre 10 anni fa nella tesi, sull’energia negli allevamenti, li ha messi in pratica nell’azienda di Borgo San Giacomo, 550 mucche, 70 ettari tra proprietà e affitto.

«Nel nostro allevamento la mungitura è robotizzata. Gli animali si muovono in libertà e, quando fa caldo, le docce che li raffrescano mentre mangiano, attivate da sensori che percepiscono quando l’animale è presente. Abbiamo anche un sistema di ventilazione. In zona siamo stati tra i primi a metterli, ora li chiedono in tanti". L’azienda ha anche un sistema per accumulare il calore del latte munto per riscaldare gli abbeveratoi in modo che le mucche abbiano acqua tiepida, mentre le deiezioni, private dell’azoto nell’impianto di biogas consortile, permettono di concimare il terreno aiutando a mantenere l’umidità.

Innovazioni che hanno permesso di affrontare lo shock della grande siccità del 2022, e che si spera possano aiutare anche nel 2023, anche se la stagione della semina parte in condizioni peggiori di quelle dello scorso anno. "Non piove, non c’è neve, i laghi sono sotto i livelli medi. Se questa siccità persiste – ha detto nei giorni scorsi Valter Giacomelli, presidente Coldiretti Brescia – non ci saranno neanche le condizioni per allevare gli animali, bisognerà mandarli al macello". Le cime delle Alpi senza neve, che si vedono all’orizzonte dalle “paludi“, sono un monito.

"In questo periodo di solito c’è una coltre bianca – racconta Martinelli – che poi è l’acqua che arriva nei nostri campi tramite la roggia Molina che esce dal lago d’Iseo. Quest’anno c’è solo qualche puntino bianco. Noi abbiamo seminato l’erba medica e, venerdì, il mais, ma nell’assoluta incertezza". Senza pioggia, per ora a disposizione c’è l’acqua dei pozzi irrigui, usata per lo più a supporto di frumento e loietto che, a maggio, diventeranno fieno per gli animali (si spera). I fontanili iniziano invece a essere in crisi. Quanto all’acqua del lago d’Iseo, non arriverà prima di metà aprile e servirà soprattutto per il mais.

"Lo scorso anno molti hanno rinunciato alla seconda semina di mais o hanno scelto qualcosa di alternativo, come il sorgo – ricorda Martinelli –. Ma il mais serve per gli animali. Quest’anno si è cercato di rivedere il piano di semina". Di fatto, con un deficit idrico difficilmente recuperabile bisogna accordarsi per dividere una coperta sempre più corta. "Per noi questo scenario è una novità e come tale va approfondito, studiato: la sfida si sposta nei campi. Speriamo nel commissario, soprattutto per la sburocratizzazione di opere".