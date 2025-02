Sì alla neonata Fondazione MilleMiglia. Il Comune di Brescia darà l’adesione

Via libera all’adesione del Comune alla neonata Fondazione MilleMiglia. La sindaca Laura Castelletti ha incontrato, a palazzo Loggia, il presidente di Aci Brescia Aldo Bonomi, che un paio di settimane fa ha annunciato la nascita della Fondazione, per ora in solitaria, dopo che è naufragato il protocollo d’intesa con Comune e Museo MilleMiglia, a causa del no di quest’ultimo. La sindaca, valutata la validità della Fondazione, da poco costituita, che vuole mantenere il marchio a Brescia, valorizzando la corsa simbolo della città, ha confermato che darà avvio all’iter di adesione del Comune: un primo passaggio in giunta e un secondo in consiglio. Castelletti ha espresso la volontà di trovare le opportune forme di coinvolgimento del Museo MilleMiglia. L’operazione dovrebbe scongiurare che la Freccia Rossa possa passare a Milano, qualora una riorganizzazione delle Aci portasse all’accorpamento di Brescia alla società milanese.