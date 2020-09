Brescia, 7 settembre 2020 - Un blitz in piena regola scattato all'alba ha consentito di sgomberare i senzatetto che da tempo bivaccavano nei capannoni abbandonati dell'Ideal Clima di via Milano a Brescia. La struttura verrà abbattuta per lasciare spazio al nuovo teatro realizzato dal Comune per il programma di rigenerazione della zona ovest della città.

All'alba la Polizia locale ha fatto irruzione negli stabili industriali dismessi e due persone sono state trasferite al comando per essere identificate mentre altre sei sono state segnalate sul posto e allontanate.