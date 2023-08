Sesso e coca, il giallo del prete “scomparso”: è fuggito in una località segreta ma nota alla Curia

Brescia, 10 agosto 2023 – Il prete intemperante non smette di far chiacchierare, e di dare lavoro agli inquirenti.

Non c’è due senza tre. Dopo la denuncia per minacce da parte di un barista con cui pare che il sacerdote avesse fatto sesso a pagamento senza pagare (un venezuelano 30enne conosciuto sulla app Grindr, a suo dire minacciato per avere preteso quanto gli spettava dopo rapporti consumati non saldati come pattuito), e dopo quella per spaccio scaturita da una perquisizione domiciliare della polizia che aveva trovato a casa del prete alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione, il don è finito al centro di una terza inchiesta. Stavolta per violenza sessuale.

A denunciarlo è stata la giovane transagender che la notte tra l’1 e 2 agosto era scappata dal suo appartamento lanciandosi nuda e in stato confusionale dalla finestra. I vicini del prete, un 65enne che veste l’abito talare sotto l’egida della Diocesi veronese ma fino a poco fa viveva in un popoloso centro del Basso Garda bresciano, quella notte erano stati buttati giù dal letto da urla, caos e trambusto e avevano chiamato il 112.

Sul posto erano arrivati poliziotti e pompieri i quali non avevano fatto in tempo a srotolare il telo salva vita per permettere all’esagitata di buttarsi in sicurezza, che la donna si era già lanciata in tutta fretta, e poi si era dileguata nel buio senza spiegare alcunché. La fuggitiva nelle ore seguenti si è palesata alle forze dell’ordine per denunciare che il sacerdote durante un festino hot organizzato nel suo appartamento l’avrebbe violentata, di qui la sua fuga precipitosa.

I poliziotti quella notte avevano infatti trovato il 65enne in stato confusionale, e in compagnia di altre persone, e ora anche su questa circostanza sono in corso accertamenti, confluiti in un nuovo fascicolo in procura. Ma non è tutto. L’ultimo colpo di scena era che da quella notte folle il sacerdote sembrava scomparso nel nulla. Era sparito dai radar di inquirenti e investigatori. Nelle scorse ore il giallo ha trovato soluzione: il don è stato rintracciato. Adesso dimora non più nella sua abitazione gardesana ma altrove, in un luogo top secret di cui la Curia sarebbe informata. La macchina della giustizia intanto macina verifiche sulle sue condotte. E presto potrebbe presentargli il conto, e dargli appuntamento in tribunale.