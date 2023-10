Serie di furti in città. Dall’obbligo di firma passa al penitenziario

Si è costituito senza nemmeno saperlo. Un giovane di 23 anni l’altro giorno si è presentato in caserma dai carabinieri di Lecco per ottemperare all’obbligo di firma, poiché condannato appunto all’obbligo di firma per una rapina messa a segno nel 2021. Dalla caserma però non è più uscito, non da uomo libero almeno, perché i militari lo hanno infatti arrestato. Su di lui pendeva infatti un ordine di carcerazione firmato dai magistrati della Corte d’Appello di Milano: sebbene i giudici gli avessero risparmiato la prigione, sottoponendolo "solo" all’obbligo di firma, il 23enne, invece ha continuato a comportarsi esattamente come prima. In particolare è stato denunciato per due furti in altrettanti negozi, compiuti il 28 e il 30 agosto a Lecco.