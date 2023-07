Brescia, senzatetto trovato morto sulle scale di un palazzo: ipotesi malore per il caldo

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto mercoledì mattina a Brescia. Si trovava sulle scale esterne di un palazzo e dovrebbe avere tra i 40 e i 45 anni. Spesso era stato visto nella zona vicina alla Camera di commercio. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere morto a causa del caldo estremo di questi giorni.

Per il medico intervenuti sul posto il decesso risale alla notte scorsa, circa quattro ore prima dell’allarme lanciato da un passante intorno alle 9 di mattina. Il senzatetto potrebbe aver avuto un malore legato al caldo torrido che nei giorni scorsi a toccato punte di 40 gradi percepiti.

Mediamente, in Lombardia, tra chi vive per strada si registra un morto a settimana: è la strage silenziosa dei senza dimora, che nel 2022 ha visto 66 deceduti sulle strade lombarde. L’emergenza, al contrario del comune sentire, non esiste solo inverno, con le morti per ipotermia, ma tutto l’anno.