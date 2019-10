Brescia, 3 ottobre 2019 - Sei anni e quattro mesi di carcere per violenza e sequestro di persona. Questa la condanna inflitta dai giudici di Brescia a un 39enne, per aver tenuto segregata in casa la sua amante per oltre un mese e mezzo, minacciandola di morte se fosse scappata. Alla fine la donna, 27 anni appena compiuti, è invece riuscita a fuggire denunciando il suo amante aguzzino, per il quale poi il pm aveva chiesto la condanna a otto anni.

