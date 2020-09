Brescia, 12 settembre 2020 - Il comune di Brescia ha stanziato un milione per nuove paline intelligenti e contapersone in tempo reale su metro e tutti i bus, dispenser di gel sanificante su tutti i mezzi e una massiccia campagna d'informazione. Così i trasporti bresciani si sono preparati ad affrontare il lunedì della prima campanella. L'unica incertezza deriva dagli istituti superiori che ancora non hanno comunicato con sufficiente precisione quanti studenti studieranno da casa, quanti andranno con il turno delle 8, quanti alle 10.

Per salire su un mezzo pubblico bisognerà usare gel e mascherina, cosa che si fa già al 97%. Quando i pannelli elettronici indicheranno che la capienza massima è stata raggiunta, gli altri aspetteranno la corsa successiva senza una lunga attesa. Chi si rifiuterà di scendere dietro invito dello steward, vedrà scattare la chiamata alla centrale che allerterà la polizia locale.