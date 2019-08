Brescia, 30 agosto 2019 - “Elezioni subito”. A Chiederle, nel Bresciano, sono state le mani anonime di alcune persone che nella notte hanno apposto striscioni non firmati sulle strade principali di Pisogne, Marone, Ospitaletto e Concesio.

Il gesto dimostrativo e che non ha causato nessun danno alle persone o alle cose non è stato firmato, probabilmente volutamente. Sugli striscioni si leggono le scritte “Nel nome del popolo sovrano elezioni subito” e “libertà e partecipazione, elezioni subito”. Sono state vergate in nero e rosso. Al momento nessuna rivendicazione è stata fatta, anche se per la tipologia degli striscioni e delle scritte è appurabile che si tratti della mano di attivisti di destra, che già nel passato hanno utilizzato simili metodi di protesta non violenta.