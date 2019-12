Brescia, 7 dicembre 2019 - Flash-mob delle Sardine in Piazza Vittoria a Brescia. In migliaia hanno risposto all'appello dei giovani del neonato movimento. L'obiettivo è quello rimarcato nelle altre piazze d'Italia: ribadire "in modo pacato ma deciso i fondamentali valori della Costituzione, che tutela l'uguaglianza e l'ideale antifascista nato dal patriottismo partigiano".

I partecipanti - circa 3mila - hanno intonato "Bella Ciao", quindi hanno reso omaggio alla stele dei caduti della strage di piazza Loggia. Le Sardine bresciane hanno voluto ribadire come la città "non si Lega" rifiutando ogni politica del rancore e del razzismo. "Siamo liberi e senza partiti", hanno spiegato gli organizzatori ringraziando l'Anpi che ha aderito all'iniziativa.