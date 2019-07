Salò (Brescia), 11 luglio 2019 - Finge di essere un finanziere pronto a salvare le vittime da presunti ladri o truffatori – un trucco per farsi consegnare il denaro – e rapina due donne, figlia a madre anziana. Si parla di un 47enne calabrese, ieri a processo in abbreviato davanti al gup Giulia Costantino e condannato a due anni per rapina aggravata. Il colpo era stato messo a segno la mattina del 22 novembre scorso in centro a Salò, in zona Fossa. L’uomo, qualche vecchio precedente per ricettazione, da tempo residente nel Veronese, secondo l’accusa aveva adocchiato le signore per strada e le aveva seguite fin dentro l’androne del palazzo in cui vivono. Le due si erano trovate sulla porta lo sconosciuto, con addosso una pistola ben in vista (un’arma finta, ma questo lo si scoprirà solo in un secondo momento).

Dopo essersi qualificato come un militare della Finanza, l’imputato avrebbe riferito di essere a conoscenza di un misterioso piano ordito da un losco figuro che mirava a impossessarsi degli averi delle signore. Molto più sicuro affidare soldi e preziosi a un appartenente delle forze dell’ordine, era stato il suggerimento. Presa alla sprovvista, la più giovane aveva consegnato duemila euro in contanti al presunto salvatore. Prima di mollare la busta aveva però chiesto di poter vedere il distintivo, e il finto finanziere l’aveva convinta a seguirlo in strada: "L’ho lasciato sull’auto dove mi attende un collega". Una scusa per guadagnarsi l’uscita, spintonare a terra la malcapitata e dileguarsi. Scappato con la sua auto – una Citroen C3 –, il rapinatore è stato rintracciato a breve grazie alla targa della vettura. E nel gennaio seguente sono scattate le manette in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere (ora è ai domiciliari). "Avevo bisogno di soldi perché ero senza lavoro ed ero stato sfrattato", la versione del 47enne, che ha già risarcito. Il pm Donato Greco aveva chiesto tre anni. La difesa, invece, la derubricazione del reato in truffa. Ma il gup lo ha condannato per rapina.