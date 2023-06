Sale Marasino, bimbo di due anni investito da un’auto

Sale Marasino, 13 giugno 2023 – Un bimbo di due anni, attorno alle 18.30 di oggi, è stato investito da un’ auto mentre era nel passeggino spinto da sua mamma in via Rampa, in località Carebbio di Sale Marasino.

Fortunatamente il veicolo procedeva lentamente, anche a causa della strada che è abbastanza stretta e in salita. Il piccolo ha riportato lesioni lievi.

La mamma è incolume. I presenti hanno chiamato il numero unico 112, che ha inviato sul posto un’auto media e un’ambulanza, oltre alla polizia stradale. Il bimbo è stato portato agli Spedali Civili di Brescia, dove è ricoverato nel reparto pediatrico. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sarà tenuto sotto osservazione anche a causa dell’età.