Seniga, stroncato da un infarto mentre aiuta il fratello caduto a terra

Seniga (Brescia), 20 ottobre 2023 – Ha provato ad aiutare il fratello 72enne caduto per motivi banali, ma ha avuto un infarto e poco dopo è morto sotto gli occhi del congiunto. E’ accaduto nella notte a Seniga, in bassa bresciana.

La vittima si chiamava Rosolino Pari e aveva 74 anni. Quando il malore lo ha colto, i soccorritori del 118 stavano già arrivando, allertati proprio dal 74enne quando il fratello è finito a terra. Per lui, cardiopatico, non c’è stato nulla da fare. è morto sotto gli occhi del fratello. non è stato possibile rianimarlo.

Sul posto oltre ai soccorritori c'erano anche le forze dell'ordine. Il 74enne è stato ricomposto e consegnato ai famigliari.