Una questione di rivalità sentimentale. E’ questo il presunto movente dell’agguato teso venerdì sera a Montichiari a un trentunenne del posto, ferito a una spalla da un colpo di arma da fuoco. L’episodio ha ancora molti aspetti da chiarire, a cominciare dall’identificazione certa di chi ha premuto il grilletto. Ma le indagini...

Una questione di rivalità sentimentale. E’ questo il presunto movente dell’agguato teso venerdì sera a Montichiari a un trentunenne del posto, ferito a una spalla da un colpo di arma da fuoco. L’episodio ha ancora molti aspetti da chiarire, a cominciare dall’identificazione certa di chi ha premuto il grilletto. Ma le indagini sembrano essere a buon punto. Tutto è avvenuto intorno alle 20,30. Il giovane è stato preso di mira mentre rincasava in compagnia di un amico. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale e dai colleghi della compagnia di Desenzano del Garda, in località Chiarini, all’altezza della vecchia scuola elementare di via Santa Scolastica, due individui lo hanno avvicinato in bicicletta, hanno accostato e uno ha estratto una pistola con cui ha fatto fuoco.

Il proiettile ha raggiunto il malcapitato alla spalla sinistra. Per fortuna il colpo non ha raggiunto organi vitali. Condotto in ambulanza all’ospedale Civile, il ferito è stato ricoverato precauzionalmente in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. L’epilogo però avrebbe potuto essere ben diverso, dunque i militari stanno indagando per tentato omicidio.

In base ai primi riscontri, vittima e aggressore si conoscevano e avevano questioni in sospeso per ragioni di donne. Nel corso della notte scorsa, tra venerdì e sabato, sono iniziati i primi interrogatori. Anche il trentunenne è stato ascoltato in ospedale. Alcune perquisizioni hanno consentito di rinvenire in un’abitazione l’arma utilizzata per l’agguato, una pistola a tamburo detenuta illegalmente. Il caso sembra a un passo dalla risoluzione. Ma non è ancora chiaro chi abbia premuto il grilletto.

Beatrice Raspa