Rezzato (Brescia) 1 novembre 2019 - Un'auto sbanda, invade la corsia opposta e si schianta contro un autobus, poi finisce ruote all'aria. E' quanto è successo nel pomeriggio del primo novembre lungo la 45 bis, in territorio di Rezzato.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 17. Una Ford che procedeva verso Brescia e su cui viaggiavano quattro persone stando ai rilievi della Polizia stradale di Salò è entrata in rotta di collisione con una corriera che procedeva nella direzione opposta e l'urto ha provocato il ribaltamento della vettura. Cinque le persone ferite tra i 60 e i 76 anni, quattro occupanti della vettura e uno del bus. La dinamica dell'incidente ha richiamato sul posto cinque mezzi di soccorso, oltre ai vigili del fuoco, e il decollo dall'ospedale Civile dell'eliambulanza. Per fortuna le condizioni dei feriti sono apparse meno drammatiche di quanto si temeva e l'intervento si è concluso con ricoveri tra il Civile, la Poliambulanza e la clinica Città di Brescia in codice giallo verde. Viabilità in tilt per un paio d'ore. La Gardesana nel tratto tra Mazzano e Rezzato è rimasta chiusa fino alle 19.