Rapina col coltello un commerciante In cella al Bassone

Armato di coltello, mercoledì pomeriggio ha rapinato un uomo in centro a Cantù. L’uomo, Franco Nonnato, canturino di 44 anni, verso le 16 si è presentato davanti al commerciante e gli ha intimato di consegnare i contanti in cassa, circa 25 euro. È stato rintracciato poco dopo dai carabinieri del Radiomobile di Cantù che, ricevuta la chiamata di soccorso e la descrizione, lo hanno individuato in via Grandi, dove stava cercando di nascondersi sdraiandosi dietro un’aiuola. Aveva con sé ancora i soldi rapinati, mentre il coltello era stato abbandonato poco distante. È stato arrestato in flagranza e portato al Bassone, ma contemporaneamente denunciato a piede libero per una rapina simile fatta lunedì.