Armato di pistola rapina bar a Sarezzo, 23enne bloccato da titolare e clienti

Sarezzo, 10 luglio 2023 – E’ entrato in un bar di Sarezzo, nel Bresciano, armato di pistola e ha obbligato il proprietario a consegnargli i contanti in cassa. Ma quando ha cercato di fuggire è stato bloccato dal titolare e da due clienti e trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri. La tentata rapina è avvenuta ieri, alle 5,30. Durante il colpo è stato esploso accidentalmente un colpo ma fortunatamente senza provocare danni o ferite a persone.

L’uomo, 23 anni, è stato arrestato dai militari del nucleo radiomobile di Gardone Val Trompia per rapina aggravata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma in luogo pubblico e porto abusivo di oggetti atti a offendere. L’uomo ha opposto resistenza ai militari e, nonostante fosse già ammanettato, ha continuato a dimenarsi e a insultare i carabinieri. Nell’auto del 23enne, parcheggiata non lontano dal locale che voleva rapinare, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico, un tirapugni, due telefoni cellulari e due radio portatili. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato nel carcere di Brescia.