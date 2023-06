Quattromila le imprese attive, piccole le dimensioni

Sono quattromila le imprese di panificazione attive in Lombardia, di cui 1.200 iscritte all’Associazione regionale lombarda Panificatori Confcommercio, la rete più rappresentativa del settore. Sono sopratutto aziende di piccole dimensioni, con una media di 4 dipendenti per ragione sociale, quelle che servono prodotti da forno freschi per il mercato domestico e per la ristorazione. Il consumo medio di pane è di 2 etti al giorno in una famiglia di 4 persone. La spesa varia a seconda della tipologia acquistata, ma difficilmente supera i 2 euro.

L’effetto combinato degli aumenti energetici e delle materie prime dopo la guerra tra Russia e Ucraina si continua a sentire, anche se i panificatori assicurano di non aver scaricato sui consumatori i rincari di elettricità e farine. Rispetto al pre-Covid comprare il pane costa inevitabilmente di più (tra il 5 e il 10%), ma per arginare il crollo del potere d’acquisto delle famiglie in seguito all’inflazione il prezzo finale è più basso rispetto a quanto avrebbe dovuto essere applicando l’incremento dei costi sostenuti da chi lo produce. I numeri sono dell’Associazione Panificatori Confcommercio Milano (600 aziende, 1.800 dipendenti e un fatturato di 250 milioni): già un anno fa un panificio artigianale spendeva in energia oltre 7mila euro al mese rispetto ai 1.500 del 2021. La bolletta incide per il 35% sul bilancio dell’attività a fronte di una percentuale che in media non superava il 10%.

Luca Balzarotti