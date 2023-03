Arrestato autista a Desenzano, nascondeva quattro chili di marijuana nel furgone

L'intervento dei carabinieri ha bloccato il corriere con la marijuana

Peschiera sul Garda – Sfrecciava in A4 su un furgone all'apparenza di un cantiere edile. In realtà era un corriere della droga, finito in manette ad opera dei carabinieri. Si parla di un cinquantenne di origine albanese, arrestato nelle scorse ore al casello di Peschiera del Garda (Verona).

L'uomo era stato intercettato dai militari del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Desenzano del Garda mentre transitava in autostrada nel territorio di competenza. Ad attirare l'attenzione degli operatori dell'Arma il fatto che il conducente, notate le forze dell'ordine nei paraggi, avesse improvvisamente accelerato, come volesse dileguarsi e togliersele di torno.

I carabinieri hanno obbligato l'uomo ad accostare al primo casello, quindi hanno deciso di procedere con la perquisizione del veicolo. Intuizione giusta. A bordo, infatti, nascosto tra gli attrezzi per l'edilizia, c'era un borsone con addosso una coperta.

All'interno sono venuti alla luce quattro involucri di cellophane contenenti un chilo di marijuana ciascuno. Il cinquantenne è stato arrestato e il giudice, convalidate le manette, ha disposto per lui la custodia in carcere.