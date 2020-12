Breno (Brescia), 27 dicembre 2020 - Una donna trovata fuori casa nonostante fosse positiva al Covid 19, una famiglia composta da padre di 56 anni, figlio di 24 e figlia di 21 nei guai per detenzione di hashish e marijuana e un uomo ubriaco alla guida che si è visto ritirare la patente. Questo il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana natalizio dai carabinieri della Compagnia di Breno e delle varie Stazioni del territorio, coordinati da Filiberto Rosano. La donna positiva al Covid, pur se asintomatica non avrebbe potuto uscire di casa, invece è fermata mentre si stava recando al lavoro, come ha dichiarato. Dopo le opportune verifiche effettuate tramite l’Ast del territorio, è stata fatta tornare a casa e multata. Non solo. Un 49enne di Angolo Terme è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 1,93 grammi di alcol per litro di sangue. Gli è stata ritirata la patente. Sono finiti nei guai per detenzione di droga un 56enne di Costa Volpino e i suoi due figli. Sono tutti stati segnalati alla Prefettura per uso di sostanze. Al padre è anche stata ritirata la patente di guida.

© Riproduzione riservata