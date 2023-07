Ponte chiuso ai Tir "È troppo vecchio" Così si rischia il caos verso Pizzamiglio

di Roberto Canali

Per la pensione è ancora presto, ma dopo un secolo di onorato servizio il ponte sul Breggia che da Cernobbio porta alla dogana di Pizzamiglio potrà prendersi un po’ di meritato riposo, almeno dal passaggio dei mezzi pesanti che sarà proibito a partire dal prossimo 11 agosto. A deciderlo la Provincia che, nelle scorse settimane, ha compiuto una serie di sopralluoghi e test sul vecchio ponte, risultato alquanto ammalorato. È infatti emerso "il degrado del ferro delle travature reticolari e delle relative unioni dell’impalcato del ponte, emerse dalle verifiche strutturali e dalle prove di carico eseguite sull’opera" si legge nella relazione, da qui la decisione di "determinare un limite di massa di 26 tonnellate e che tale limitazione costituisce valore cautelativo tale da rendere il transito veicolare compatibile con le caratteristiche statiche attuali del manufatto".

Nel corso dei prossimi giorni verrà posizionata lungo la strada che porta al confine e naturalmente in prossimità del ponte la nuova segnaletica con i limiti di carico, poi toccherà alla Polizia Locale e anche alla Polstrada vigilare affinché il provvedimento venga rispettato. La disposizione rischia di aumentare il traffico verso il valico di Brogeda che comunque è la principale porta di accesso verso la Svizzera per chi arriva da Milano, grazie all’A9.

Normalmente i mezzi pesanti, specie i Tir e gli autoarticolati, transitano da quella parte anche se in passato in concomitanza dei cantieri sulla A9 non erano mancati passaggi da Pizzamiglio che continua a essere molto utilizzato soprattutto dagli autotrasportatori che si muovono sul lago. Adesso anche loro saranno costretti a modificare le loro abitudini e procedere sul viadotto che poi porta verso l’autostrada. Per ora sul ponte sul Breggia non sono in programma particolari manutenzioni, l’infrastruttura è sicura anche per i mezzi pesanti sotto le 26 tonnellate e non dovrebbe creare particolari problemi anche agli autobus, anche se la Provincia ha provveduto a comunicare il proprio provvedimento anche alla direzione di Asf, la società di trasporto pubblico della Provincia di Como, per darle modo di modificare il percorso dei propri bus.