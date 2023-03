Poche precipitazioni e tanto vento Gennaio e febbraio più asciutti

Innevamento scarso su tutto l’arco alpino, in particolare sopra i 2.500 metri dove, oltre alle esigue precipitazioni, si sono verificati numerosi episodi di vento forte. Questo il quadro a fine febbraio per la Lombardia, dove, secondo la ricognizione del Sistema nazionale di protezione per l’ambiente su dati Arpa, i primi due mesi del 2023 sono stati miti e asciutti. L’anomalia è diffusa su tutta la regione, con picchi su fascia prealpina e grandi laghi. A fine febbraio, l’afflusso sui bacini dei corsi d’acqua lombardi è stata di 4 mmmese, in linea con i livelli minimi del periodo 2006-2020, ma ampiamente sotto la media di circa 70mm dello stesso periodo. Anche il confronto con gennaio 2023 rivela un forte calo, visto che l’afflusso era stato di 48 mmmese, poco al di sotto della media 2006-2020. Per ora, non sembrano esserci Comuni in situazioni di severità idrica, anche se alcuni come Artogne (Val Camonica) hanno iniziato a chiudere le fontane pubbliche. Intanto, chi gestisce gli acquedotti è già alla ricerca di nuove fonti. A Brescia, grazie all’accordo firmato già nel 2021 tra Ufficio d’ambito, Acque Bresciane e A2A ciclo idrico, è già in volo l’elicottero con l’antenna in grado di mappare il sottosuolo, per costruire un modello idrogeologico e individuare falde o bacini sotterranei poco utilizzati per scopi idropotabili. F.P.