Poche piogge e non solo Troppi prelievi “fantasma”

"Quello che vediamo oggi è il frutto di anni in cui abbiamo considerato questa nostra terra, e l’acqua in particolare, come una risorsa illimitata". A dirlo Barbara Lastoria, ricercatrice Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che, nella giornata dedicata all’acqua, ha ricordato come nell’ultimo trentennio climatologico (1991-2020), la disponibilità idrica sia diminuita del 20% rispetto al valore storico, secondo le stime di Bigbang, modello idrologico realizzato dall’Ispra. La riduzione, dovuta agli impatti dei cambiamenti climatici, è da attribuire non solo alla diminuzione delle precipitazioni, ma anche all’incremento dell’evaporazione dagli specchi d’acqua e dalla traspirazione dalla vegetazione, per effetto dell’aumento delle temperature. Per il 2022 le valutazioni sono ancora in corso, ma gli studi di Ispra stanno da tempo evidenziato un aumento statisticamente significativo della percentuale del territorio soggetto a condizioni di siccità estrema su scala temporale annuale. "L’innalzamento delle temperature – spiega Lastoria - legato all’aumento di gas serra, non è solo una questione di maggior caldo percepito, perché dalla temperatura dipende tutto. C’è, ad esempio la maggiore evaporazione dei mari, che porta ad avere masse d’aria calda e umida che, quando si scontrano con masse d’aria fredda possono dare origine ad eventi intensi. Cambia anche la distribuzione delle precipitazioni, sia in termini spaziali che temporali". Per affrontare la carenza idrica, dunque, va bene agire con interventi d’emergenza ("sarei più per concentrarmi sulle perdite d’acqua che sugli invasi", commenta Lastoria) e strutturali, ma a monte bisogna intervenire per contenere l’aumento delle temperature, partendo dall’abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra per arrivare ad una migliore gestione della risorsa idrica, anche in tempi di “abbondanza“. Le analisi sul bilancio idrico nazionale, condotte dall’Ispra in collaborazione con l’Istat, hanno infatti evidenziato il ruolo significativo dei prelievi di acqua dai corpi idrici che, anche in anni non siccitosi e con larga disponibilità di acqua superiore alla norma, possono determinare condizioni di stress idrico. Fondamentale, inoltre, maggiore trasparenza sui dati dei prelievi. "Abbiamo una situazione molto chiara sugli afflussi – sottolinea Lastoria – mentre si fatica ad avere un quadro completo dei prelievi, ad eccezione della rete potabile, perché ci sono tanti portatori di interesse". Il tema era emerso lo scorso anno nel bacino del Po, ad esempio, quando i dati tra gli afflussi potenziali verso il grande fiume non corrispondevano a quelli reali, probabilmente perché mancava un monitoraggio reale sui prelievi ad uso agricolo. "Conoscere la situazione è interesse di tutti – conclude Lastoria – perché serve ad ottimizzare le scelte. C’è tanta complessità dietro la risorsa idrica, per cui la soluzione sarà altrettanto complessa".

Federica Pacella