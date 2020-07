Pisogne (Brescia), 26 luglio 2020 - Momenti drammatici nelle acque della località Darsena di Pisogne questo pomeriggio attorno alle 17. Una bambina di 10 anni si è inabissata mentre stava facendo il bagno. Secondo quanto appreso, la ricostruzione è ancora in corso, la piccola è stata tolta dal'acqua dai presenti (numerosi nel pomeriggio di oggi). La piccola era esanime. La chiamata al 112 è stata diramata immediatamente e nel giro di pochi minuti sul posto è giunta l'eliambulanza dai Civili dei Brescia. Il medico è stato calato direttamente col verricello di modo da potersi occupare subito della piccola, a cui sono state state praticate di manovre di primo soccorso. La piccola ha ripreso il battito ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Bergamo. Sul posto hanno lavorato vigili del fuoco di Darfo-Boario Terme e del comando provinciale di Brescia con il supporto dei volontari del gruppo Soccorso Sebino di Pisogne, in quel momento in servizio di pattugliamento sul lago, come tutti i fine settimana.

