Monzambano (Mantova), 11 agosto 2018 - Investe due pedoni e poi, senza fermarsi, torna a casa. Il pirata arrestato questa mattina è un uomo residente nel Mantovano, fermato dalla Polizia Stradale di Desenzano per lesioni gravissime, omissione di soccorso e fuga.

L'incidente è avvenuto ieri sera a Monzambano, nei pressi del lago di Garda. Le vittime sono due inglesi di 71 e 61 anni ricoverati in ospedale in condizioni serie. Un automobilista ha affiancato il pirata per avvisarlo di quanto accaduto ma l'uomo è tornato a casa. Rintracciato dai poliziotti è stato arrestato.