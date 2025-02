Ha chiamato il 112 e chiesto aiuto ai carabinieri per la paura di essere picchiato ancora più ferocemente di quanto non fosse accaduto pochi minuti prima. Così un pusher, per salvarsi da due suoi fornitori a cui aveva provato a rubare due chili di hashish è finito nei guai con la legge ma non ha riportato conseguenze fisiche. È accaduto tra Rovato e Coccaglio.