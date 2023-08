"Parametri da rivedere a Brescia: nulla cambierà?"

"Se non si decidono a rivalutare i parametri per le classi, il problema non si risolverà". Così Antonella Greco, presidente di Associazione nazionale presidi di Brescia, commenta il riproporsi del tema cronico delle classi pollaio. "La situazione è uguale ovunque – sottolinea –. Purtroppo viene usata come giustificazione la contrazione del numero di studenti che ci sarà sicuramente negli anni a venire, ma intanto abbiamo oggi le classi sovraffollate, soprattutto nei primi anni delle superiori". Ciò significa che se uno studente vuole cambiare percorso di studi nel corso dell’anno fatica a trovare posto.

"Vale anche per chi si trasferisce, per cui i genitori non sanno dove iscrivere i figli, mentre i dirigenti non hanno posto dove inserirli". Cambiare i numeri delle classi significa anche modificare gli organici. "Cosa che non è avvenuta, quest’anno gli organici di fatto sono immutati, tranne un leggero aumento per il sostegno, che dipende dal numero di studenti che ne necessitano. Il punto è che quando un insegnante ha 30, 31 studenti, è difficile applicare le nuove metodologie così come risulta difficoltoso l’apprendimento individuale. Questo va a incidere sulla didattica, sul ruolo dei docenti e sulla gestione delle classi. Purtroppo ne parliamo ogni anno, ma nulla è ancora cambiato". F.P.