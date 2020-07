Brescia, 3 luglio 2020 - Ha fatto il bucato in una fontana pubblica, poi come se nulla fosse ha steso i panni sulla ringhiera che delimita il sagrato della chiesa di Santa Maria del Carmine in città. E davanti agli agenti della Polizia Locale che lo hanno fermato ha perso le staffe aggredendoli.

Un 64enne di Brescia è stato quindi denunciato per resistenza e per ubriachezza molesta. Non solo, l'uomo - già noto alle forze dell'ordine - non indossava alcun dispostivo per coprire naso e bocca, come imposto dall'ordinanza di Regione Lombardia, ed è stato quindi ulteriormente sanzionato.