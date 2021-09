Ospitaletto (Brescia), 30 settembre 2021 - Nella serata di sabato le bellezze lombarde aspiranti Miss Italia 2021 gareggeranno a Ospitaletto (Brescia). Nel piazzale di Anna Calzature si contenderanno il titolo Miss Eleganza Lombardia che dà diritto a partecipare poi alla fase finale nazionale del concorso di Patrizia Mirigliani. La serie di sfilate a punteggio inizierà alle 19.

A Miss Eleganza Lombardia cercheranno di assicurarsi il posto per la fase finale nazionale le bresciane Michela Noli, 20 anni, di Castrezzato, Alessia Pasetti, 26, di Agnosine, Letizia Sansò, 18, di Sarezzo, Martina Sisti, 18, di Castegnato. Puntano alla vittoria anche le lariane SerinAjimi, 23 anni, di Montano Lucino, Eleonora Pellegrini, 22, di Casnate con Bernate, Elisabetta Tozzato, 18, di Costa Masnaga e le monzesi Lucrezia Colzani, 18, di Carate Brianza e Sara Mauri, 19, di Besana Brianza.

Come sempre sarà folta la schiera di milanesi aspiranti Miss Italia: Valeria Trombetta, 18, di Segrate, Martina Oldani, 20, di Gessate, Ilenia Cancro, 22, di San Giuliano Milanese, Silvia Garavaglia, 21, di Cuggiono, Martina Maiorana, 18, di Cernusco sul Naviglio, Francesca Molinaro, 19, di Arluno, Alessia Ferrari, 19, di Pozzo d’Adda.

La provincia di Varese sarà rappresentata da Aurora Testa, 18, di Caronno Pertusella, Alice Fontana, 18, di Besano e Sofia Premoli, 23, di Saronno. Ecco le bergamasche in gara: Alessia Cattaneo, 18, di Stezzano, Nicole Licini, 20, di Seriate, Greta Marchetti, 19, di Bergamo.

Sono 25 le ragazze che hanno confermato la partecipazione a Miss Eleganza e altri nominativi potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Le gare a Ospitaletto saranno due. L’organizzatrice Alessandra Riva per dare la possibilità alle ragazze che ancora non sono ammesse alle regionali ha deciso di far gareggiare nel piazzale di Anna Calzature anche le fanciulle al debutto in Miss Italia o comunque ancora prive del pass per cimentarsi nelle regionali. La selezione di base con almeno 15 ragazze in gara sarà valida per Miss Ospitaletto by Miss Italia. Sabato sera le madrine saranno due more: Letizia Bernardelli, 20 anni, di Mantova, e Beatrice Farina, 20, di Gorlago (Bergamo). Sono due lombarde già ammesse alla fase finale nazionale di Miss Italia. La ginnasta Letizia è Miss Sorriso Lombardia, mentre l’effervescente Beatrice a Lanzo d’Intelvi si è assicurata la fascia Miss Bella dei Laghi. Le altre bellezze lombarde già sicure di partecipare alla fase nazionale sono le milanesi Seyla Zanon, 23 anni, di Cornaredo, Francesca Popa, 19, di San Giuliano Milanese, Francesca Mamè, 18, di Senago e la lariana Federica Nania, 23, di Como.