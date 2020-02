Orzinuovi (Brescia), 12 febbraio 2020 - Maltrattamenti in famiglia, estorsione, oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza. Sono i reati di cui deve rispondere un trentenne di Orzinuovi arrestato nei giorni scorsi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'uomo, vari precedenti per reati contro alla persona e noto alle forze dell'ordine per avere dato più volte in escandescenze, lo scorso 22 gennaio si era reso protagonista del danneggiamento di piazza Vittorio Emanuele in paese dove, lui completamente ubriaco, aveva scagliato sedie e tavoli dei locali e importunato passanti. Sul posto erano intervenuti i carabinieri. Gli investigatori per vederci più chiaro hanno sentito il padre dell'uomo, scoprendo una nuova vicenda: il settantenne ha infatti confidato al comandante di stazione di essere da tempo brutalizzato dal figlio il quale, disoccupato e senza intenzione di trovarsi un lavoro, si appropriava della sua pensione. Lo minacciava, alzava le mani nei suoi confronti, oppure si sfogava distruggendo oggetto e arredamento dell'abitazione. Risultato: un aggravamento della sua posizione. E le manette.