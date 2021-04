Manerbio, 21 aprile - Omicidio volontario con dolo eventuale. Oltre a violenza sessuale e circonvenzione di incapaci. Di questo è accusato il dottor Paolo Oneda, dirigente medico presso il reparto di Chirurgia geneale dell’ospedale di Manerbio, arrestato ieri (ai domiciliari) dai carabinieri liguri. I fatti contestati riguardano la morte di una donna, Roberta Repetto, per le metastasi generate da un neo verrucoso sanguinante asportato dallo stesso Oneda presso un agriturismo nelle montagne sopra Chiavari in Liguria. L’intervento, secondo l’accusa, sarebbe avvenuto su un tavolo della cucina della struttura senza anestesia e senza successiva indagine istologica. La donna morirà due anni dopo - ottobre 2020 - per metastasi presso l’ospedale San Martino di Genova. Con Oneda ai domiciliari anche Vincenzo Paolo Bendinelli, presidente e guida spirituale del centro “Anidra“, luogo dell’asportazione.

Oneda, 48 anni a giugno, originario di Cremona, si è laureato a Ferrara e specializzato presso l’università di Brescia. Prima dell’incarico a Manerbio (l’ospedale sta valutando la sospensione non ancora formalizzata sul sito istituzionaleieri sera alle 20:30), ha prestato servizio a Chiari. Nel sito di “Anidra“ si legge anche dell’interesse del dottore in "agopuntura e medicina olistica: ha conseguito il diploma di specializzazione in agopuntura e discipline correlate presso l’università degli studi di Brescia". Intanto, l’Ordine dei medici di Brescia, a cui Oneda è iscritto, ha fatto sapere che i fatti sono in via di accertamento formale. "Allo stato attuale – spiegano – il medico risulterebbe indagato per un reato che si connota come molto grave e che, se confermato in detti termini in giudizio, comporterà anche severi provvedimenti di competenza ordinistica. Va altresì ricordato che fino alla conclusione dell’iter giudiziario c’è la presunzione d’innocenza". In base alle informazioni raccolte ed alle determinazioni che riceverà dall’autorità giudiziaria, l’Ordine potrà procedere alla sospensione cautelare di Oneda, anche prima che si arrivi a sentenza.