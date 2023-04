Operaio schiacciato dalla gru Muore dopo tre giorni di agonia

Ancora un morto sul lavoro. L’infortunio è accaduto a Iseo il 24 aprile, all’azienda Wood Beton del Gruppo Nulli, specializzata nella costruzione di tetti, grandi opere e edifici. La vittima è il dipendente di un’azienda esterna alla società con sede in viale della repubblica, notissima in Italia e all’esterno. Si chiamava Jaswinder Singh ed era nato in India nel 1980. Viveva in Italia da anni, a Castiglione delle Stiviere. Si trovava nel cestello di una gru e stava salendo verso il soffitto dove si sarebbe occupato di alcuni lavori e della ritinteggiatura quando il cestello non si è fermato, schiacciandolo contro una trave. Per Singh è stato un dramma. Quando il cestello è stato fatto scendere è stato chiaro che le sue lesioni erano gravissime e le condizioni disperate. Sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats Brescia. Dopo essere stato stabilizzato dai volontari e dai professionisti della Croce Rossa di Iseo e dai colleghi dell’eliambulanza tra cui c’era un medico, il ferito è stato caricato sull’elicottero e portato agli Spedali Civili, dove per tre giorni medici e infermieri hanno fatto di tutto per salvarlo. Purtroppo il quadro clinico dell’uomo, che non ha mai ripreso conoscenza, non è migliorato. È peggiorato nella notte del 26 aprile, quando è spirato a causa delle lesioni riportate nell’incidente. Ora spetterà ai carabinieri e all’Ates di Brescia ricostruire l’esatta dinamica e capire se tutte le leggi sulla sicurezza siano state rispettate. Soprattutto sarà necessario apprendere come mai la gru non si sia fermata e abbia schiacciato l’uomo contro il pilastro. Ieri si è verificato anche un altro infortunio gravissimo. Un operaio di 41 anni di Roè Volciano che stava lavorando all’interno della proprietà dell’azienda Autodemolizioni la Metal di Vobarno è stato schiacciato dal motore di un’auto. Secondo le prime informazioni il pesante manufatto era montato su un supporto e l’operaio ci stava lavorando sotto quando qualcosa ha ceduto. Il motore ha provocato all’uomo diverse contusioni agli arti. Medici e infermieri appureranno se vi siano anche lesioni interne. È stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto oltra ai carabinieri c’erano i tecnici del’Ats di Brescia, i Vigili del fuoco e il 118.

Milla Prandelli