Il ricordo indelebile di Maria Callas rivive con il Festival Internazionale “Omaggio a Maria Callas”, giunto alla sua XX edizione. Un anniversario importante raggiunto grazie al’impegno dell’Amministrazione Comunale e di quanti da tempo lavorano alla realizzazione del prestigioso calendario eventi, ricco di ospiti internazionali.

Il Festival, che parte oggi, popone tre appuntamenti. Una versione “ridotta”, organizzata nella complessità del periodo legato all’emergenza, che però resta di grande valore.

"Solisti e cantanti provenienti da tutto il mondo e giovani vincitori di Concorsi Internazionali portano a Sirmione il loro personale saluto al soprano più famoso della storia e malgrado le restrizioni sanitarie, le forti problematiche e drammatiche conseguenze di questo virus letale, la voce della musica si alza come simbolo di speranza ed eterna beltà" spiega il direttore artistico Stefano ì Maffizzoni.

Stasera alle 21 nella Chiesa di San Francesco a Colombare si parte con il “Gran Gala Lirico” con i vincitori della III edizione del Concorso Giulio Fregosi.

Giovedì 24 alle 21, nella chiesa di Santa Maria della Neve, andrà a “Il Salotto Lirico dal ‘700 al ‘900” con il soprano Daniela Stigliano.Il programma si conclude, come di consueto, martedì 8 dicembre alle 16 in Santa Maria Immacolata con “Arpe all’Opera” in onore della Beata Benedetta Bianchi Porro.

Ingresso libero ma prenotazione necessaria (030 9909184).