Palazzolo sull'Oglio (Brescia), 1 agosto 2019 - Ancora una tragedia nel Bresciano. Ancora una volta una persona è finita sott’acqua mentre cercava divertimento e ristoro. Questa volta i fatti sono accaduti a Palazzolo sull’Oglio, nelle acque del fiume Oglio, nella zona della roggia Castrina, dove esiste uno spiazzo tra canale d’irrigazione e corso d’acqua frequentatissimo da palazzolesi e non. L’incidente è accaduto poco dopo le 13, quando un ragazzo si è inabissato nelle acque dell’Oglio che, in quel punto, sono solo apparentemente placide, ma che in realtà sono profonde e caratterizzate da una forte corrente.

Il giovane si trovava con una ragazza, che ha iniziato a urlare e chiedere aiuto. Non è mancato un atto di coraggio da parte di un uomo che si trovava sulla riva e che si è lanciato, riuscendo inizialmente ad afferrare il giovane che, però, si stava dimenando ed è finito sott’acqua, per non riemergere. Sul posto per coordinare le ricerche ci sono i vigili del fuoco di Brescia con i colleghi di Palazzolo sull’Oglio e i sommozzatori. C’è anche il sindaco della città Gabriele Zanni. Sono presenti il 118, le forze dell’ordine e la protezione civile.